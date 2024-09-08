Известный ведущий высказался о поведении своего кума Влада Ямы во время войны: "Ничего не отстреливает"

Анатолий Анатолич говорит, что хореограф вообще не в контексте того, что происходит в Украине.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался о поведении танцора Влада Ямы, который в начале полномасштабной войны уехал в США и там и остался.

Шоумен говорит, что хоть хореограф и является крестным отцом его сына, однако он его не будет защищать. Анатолич убежден, что Влад Яма вообще не в контексте того, что происходит в Украине, и не понимает настроений украинцев.

"Яма – крестный отец моего сына. Я не буду его защищать. Я могу сказать только одно, что он не в контексте абсолютно. Это беда на самом деле многих людей, которые потерялись, в какой-то момент обосрались, испугались и не смогли вернуться", — рассказал. ведущий на своем YouTube-канале "Зе Интервьюер".

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Анатолий Анатолич считает, что Влад Яма потерял связь с Украиной и не понимает, что ему делать и как поступать. Хотя родители танцора остались в Запорожье и страдают от обстрелов, по словам шоумена, его кум не понимает до конца, что же происходит в стране, что охвачена войной.

"Он действительно совершенно потерялся, потерял контекст и ничего не отстреливает, что нужно делать. Хотя его родители в Запорожье под обстрелами. То есть это не то, что он обрубил все, но он не понимает, что происходит в нашей стране", — добавил шоумен. .

Напомним, Влад Яма, который в начале полномасштабной войны уехал в США, часто сталкивается с хейтом в Сети. Недавно танцор впервые ответил на критику и показал, как из Америки помогал "Охматдету".

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