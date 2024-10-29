Известный ведущий закрутил новый роман и впервые рассказал о своей избраннице

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые рассказал о переменах в личной жизни.

Шоумен в программе "ЖВЛ представляет" поделился, что сейчас его сердце занято. Знаменитость находится в отношениях. Об избраннице Демин рассказывает неохотно. Однако он поделился, как на днях устроил романтическое свидание возлюбленной. После работы шоумен порадовал избранницу немалым букетом цветов, после чего они вместе провели время в автомобиле за разговорами.

"Ехал со съемок в 23 часа, заехал по дороге за цветами и заехал к тому человеку, с которым я встречаюсь. Мы в авто, потому что у нее ребенок спал дома, посидели. У нас было такое романтическое свидание", — делится ведущий.

Цветы, которые Слава Демин подарил загадочной избраннице / Фото: instagram.com/slavademin_official

Не стал Слава Демин рассказывать, связана ли его избранница с шоу-бизнесом. Шоумен лишь загадочно отвечает: "Все мы творческие люди. Кто-то любит рисовать, кто-то петь".

Также ведущий решил пока держать в тайне, как познакомился с возлюбленной. Впрочем, Демин пообещал впоследствии раскрыть все секреты: "Пока что это секрет, я потом как-нибудь расскажу".

Известный радиоведущий Слава Демин эксклюзивно рассказал о своих отношениях! - ЖВЛ представляет

Напомним, недавно Слава Демин впервые рассказал, как в его избранницы случился выкидыш. Ведущий признался, что это был очень болезненный опыт.

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