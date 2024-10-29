Известный ведущий закрутил новый роман и впервые рассказал о своей избраннице

Также шоумен рассекретил, как устраивал возлюбленной романтическое свидание.
Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые рассказал о переменах в личной жизни.
Шоумен в программе "ЖВЛ представляет" поделился, что сейчас его сердце занято. Знаменитость находится в отношениях. Об избраннице Демин рассказывает неохотно. Однако он поделился, как на днях устроил романтическое свидание возлюбленной. После работы шоумен порадовал избранницу немалым букетом цветов, после чего они вместе провели время в автомобиле за разговорами.
"Ехал со съемок в 23 часа, заехал по дороге за цветами и заехал к тому человеку, с которым я встречаюсь. Мы в авто, потому что у нее ребенок спал дома, посидели. У нас было такое романтическое свидание", — делится ведущий.
Не стал Слава Демин рассказывать, связана ли его избранница с шоу-бизнесом. Шоумен лишь загадочно отвечает: "Все мы творческие люди. Кто-то любит рисовать, кто-то петь".
Также ведущий решил пока держать в тайне, как познакомился с возлюбленной. Впрочем, Демин пообещал впоследствии раскрыть все секреты: "Пока что это секрет, я потом как-нибудь расскажу".
Напомним, недавно Слава Демин впервые рассказал, как в его избранницы случился выкидыш. Ведущий признался, что это был очень болезненный опыт.
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