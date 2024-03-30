Известный ведущий заявил, что встречался с Олей Поляковой и показал их интимные фото

Влад Мицкевич уверяет, что был в отношениях с артисткой год.

Известный TikTok блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич шокировал, что имел отношения с певицей Олей Поляковой.

Ночью на своей странице в Instagram Мицкевич запостил неоднозначные сторис, которые вроде как являются подтверждением романа между ним и артисткой. Блогер, который с Поляковой вел кулинарный проект "Він готує, вона керує", заявил, что год встречался с артисткой и показал квартиру, в которой они якобы жили вместе:

“Полгода в этой квартире, у меня лежит контракт, я могу показать. Сколько она здесь записала сторис с этого ракурса, с такого. Для вас это был секрет. Вот она приехала до конца забирать свои вещи, она с*балась из нашего дома. Следующее сторис доказательство, что мы вместе были", — сказал Мицкевич, а также демонстративно выбросил из окна туфли, якобы принадлежащие Поляковой.

Известный блогер заявил, что имел роман с Олей Поляковой

Вместе с тем, Мицкевич опубликовал кадры, на которых обнимается и целуется якобы с Поляковой.

Оля Полякова и Влад Мицкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Оля Полякова и Влад Мицкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Оля Полякова и Влад Мицкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Отметим, что к утру блогер удалил все сторис, в которых рассказывал о якобы романе с Поляковой.

Тем временем звездный блогер-сплетник Богдан Беспалов обратился к Владу Мицкевичу за комментарием, чтобы тот объяснил, что это было ночью. На что он лаконино ответил, что ему "жаль туфли".

Влад Мицкевич о своих сторис / Фото: BespaLOVmedia

Заметим, что Оля Полякова поведение своего экс-коллеги пока никак не прокомментировала.

Напомним, что Оля Полякова и Влад Мицкевич сдружились после кулинарного проекта "Він готує, вона керує". В марте 2023 года Полякова появилась на допремьерном показе украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" вместе с Мицкевичем.

Оля Полякова и Влад Мицкевич на светском мероприятии

Также в Instagram блогера есть видео со старшей дочерью Поляковой Машей. Кроме того, на днях Мицкевич вступился за Полякову в конфликте с поваром Евгением Клопотенко, который подверг критике ее творчество и назвал "странным человеком".

Читайте также: