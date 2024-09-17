Известный юморист-политик удивил, что не получает зарплаты депутата, и объяснил почему

Популярный украинский шоумен Виктор Гевко, который с 2015 года ведет активную политическую деятельность, рассказал о своей зарплате депутата.

Юморист говорит, что не получает средства за свою работу в городском совете, как и остальные политики. По его словам, на зарплату могут рассчитывать только депутаты Верховной Рады. Тем временем, те, кто ведет деятельность в городском совете, работают на общественных началах и могут спокойно заниматься другими сферами деятельности.

Виктор Гевко / Фото: скриншот с видео

"У меня нет зарплаты. У депутатов городского совета нет зарплаты. Все думают, что есть, и говорят: "Вы там берете зарплату". Нет! Ни у кого нет зарплаты, кроме депутатов Верховной Рады. У местных депутатов зарплаты нет. Это все на общественных началах. У всех этих людей есть право работать на своих работах, быть врачами, учителями, бизнесменами, артистами и так далее", — рассказал шоумен в интервью Славе Демину.

Также Виктор Гевко объяснил, зачем тогда пошел в политику. По его словам, ему хотелось быть не просто наблюдателем, но и быть причастным к созданию государства.

Виктор Гевко / Фото: скриншот с видео

"Это ощущение причастности. Я не очень хочу быть просто наблюдателем. Мне это не так интересно, как быть человеком, который где-то там", — прокомментировал юморист.

Отметим, Виктор Гевко начал политическую карьеру в 2015 году, когда баллотировался в Тернопольский городской совет. 2020 года он был одним из кандидатов на должность городского головы города, но не прошел. В 2020 году шоумен стал депутатом Тернопольского городского совета.

Напомним, что недавно Виктор Гевко высказался о выезде в США актера Руслана Ханумака. Также шоумен объяснил, как относится к мужчинам-беглецам.

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