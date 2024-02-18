Известный юморист рассказал, как Оля Полякова заставила его шлепнуть ее по ягодицам

Популярный юморист Василий Байдак вспомнил, как певица Оля Полякова заставила его ударить ее по ягодицам.

Инцидент случился много лет назад. Тогда Байдак и Полякова участвовали в съемках спецпроекта "Лиги смеха" и играли в одном номере. Прямо перед выходом на сцену певица начала просить юмориста, чтобы тот шлепнул ее по ягодицам. Оказалось, что это своеобразный ритуал артистки, и так она заряжается энергией перед выступлением.

Василий Байдак

"Когда-то был спецпроект "Лиги смеха", я был в команде с Поляковой, там был какой-то номер совместный. Мы стоим с Поляковой, должен быть наш выход. И вот уже начинается номер и она поворачивается ко мне и говорит: "Ударь меня сильно по ягодицах, мы так заряжаемся. Ударь меня сильно прямо сейчас перед выходом, мне нужна эта энергия", — рассказал Байдак на шоу "Точка збору".

Юморист признался, что ему было неудобно, поэтому он отказывался. Однако Полякова убедила его, что это просто нужно сделать. В конце концов, Байдак из-за волнения промахнулся, и исполнительнице досталось не по ягодицам, а по пояснице, что было очень больно.

Оля Полякова

"Я отказываюсь, она говорит, что они так все делают. Я согласился. Я промахиваюсь и по пояс как дал. Я промахнулся, запаниковал, не рассчитал", — вспомнил юморист.

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала новой песней "Щоб не плакати - я сміюсь!". В клипе на трек исполнительница предстала в новом образе с короткими и темными волосами.

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