Известный юморист шокировал гонораром, который Гайтана запросила за участие в благотворительном концерте
В конце концов, шоу состоялось без номера артистки.
Известный украинский юморист Антон Тимошенко шокировал гонораром, который певица Гайтана запросила за участие в благотворительном концерте.
В мае в Киеве отгремело шоу «Нашебачення». Это благотворительное событие, где собирают средства на нужды украинских военных. В концерте приняло участие немало артистов, среди которых Даша Астафьева, Джамала, Тина Кароль и многие другие. Все музыканты выступают бесплатно.
Антон Тимошенко на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что на «Нашебачення» звали и Гайтану. Однако артистка запросила гонорар в размере 20 тысяч евро. Поэтому, шоу состоялось без участия Гайтаны.
«Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются. Ну, Гайтана сказала — 20 тысяч евро, или сколько там. Мы такие… даже если бы она скажет тысячу долларов… Поэтому, мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно», — рассказал юморист Анне Севастьяновой.
Антон Тимошенко добавил, что они рассчитывали на артистов, которые соглашаются выступать на благотворительных началах. Комик отметил, что в украинском шоу-бизнесе достаточно медийщиков, благодаря которым удается собирать средства на нужды военных.
Напомним, на шоу «Нашебачення» певица Джамала неожиданно показалась в образе лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Артистка ошеломила появлением с «Монсеррат Кабалье».