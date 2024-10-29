Известный юморист удивил, как мама Тодоренко реагирует на хейт ее дочери-предательницы

Украинский ведущий, юморист Сергей Середа неожиданно заговорил о семье ведущей-предательницы Регины Тодоренко, которая во время войны молчит о войне и живет в РФ.

Так, шоумен вспомнил интересный случай, который произошел во время войны. В частности, рассказал о маме предательницы, которая живет в Одессе. По словам Середы, женщина писала ему сообщения и становилась в защиту Регины Тодоренко, которая молчит о преступлениях РФ. И уже сейчас он подчеркивает, что таких запроданок стоит сразу стирать из памяти.

"Эта (Регина Тодоренко – прим. ред.) вообще кончелыга. Она же из Поселка (одесский микрорайон – прим. ред.). Что-то ее мама писала мне, заступалась за нее. Я вообще думаю, что таких персонажей надо забывать", — рассказал звезда в проекте "Міста".

Регина Тодоренко с мамой / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В то же время знаменитость признался, что имел похожую ситуацию с уже бывшим товарищем-россиянином. Сергей говорит, что после вторжения мужчина подвергся пропаганде и начал распространять известный нарратив об "освобождении" украинцев. Так что с ним пришлось навсегда разорвать связи.

"Если еще в начале вторжения что-то кто-то мне писал, то все эти разговоры тогда и закончились. У меня был хороший друг, который жил в Одессе, а потом вернулся домой в Москву. И когда началось полномасштабное вторжение, он мне написал: "Держитесь, мы вас скоро освободим". А я спрашиваю, от кого. Это просто промывка мозгов", — поделился шоумен.

Напомним, недавно певица Татьяна Пискарева также высказалась о Регине Тодоренко, с которой когда-то была на шоу "Фабрика звезд".

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