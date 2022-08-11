Известный юморист Влад Шевченко признался, как зарабатывает во время войны и какой Зеленский за кадром

Звезда "Лиги смеха", известный тиктокер Влад Шевченко рассказал, что начал снимать веселые скетчи для Instagram и ТикТок, чтобы поддержать моральный дух украинцев.

В роликах Влад Шевченко часто пародирует Бориса Джонсона, путина, Эмануэля Макрона и Владимира Зеленского, говорится в программе ЖВЛ.

С президентом Украины он знаком еще по проекту "Лига смеха", где Влад был участником команды "Провинция". Юморист поделился своими впечатлениями от знакомства с будущим главой государства:

"Я очень сильно воевал с людьми, которые что-то плохое говорили о нем. Мне он очень понравился, я видел много звезд за кадром, не все они такие, как на экране потом. А вот он как раз идентичен, вежлив и порядочен. Видно, что он переживает за каждую команду".

Именно видеоскетчи приносят Владу основной заработок:

"Я очень успешный блоггер. Я зарабатываю производством видеоконтента, это и до этого была основная статья моего дохода. Снимаю рекламу на своих соцсетях и до войны вел три коммерческих аккаунта, сейчас остался один и добавился еще один. Реклама в Instagram, это мой доход", – поделился Шевченко.

Напомним, что актриса Даша Астафьева сняла видео, в котором с юмором рассказала, как заниматься сексом в условиях войны.

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