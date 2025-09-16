Известный юморист заговорил об участии в Нацотборе и раскрыл, почему Тина Кароль в прошлом году ему отказала

Василий Байдак / © скриншот с видео

Украинский комик Василий Байдак признался, что в этом году вместе с группой Badstreet Boys планирует попасть в Нацотбор "Евровидения".

По словам артиста, сначала их идея выглядела как шутка, однако теперь они намерены отнестись к отбору серьезно. Байдак отметил, что в коллективе есть музыканты, авторы песен и исполнители, которые профессионально работают над материалом. Более того, знаменитость считает, что в украинском шоу-бизнесе пока не хватает бойзбенда, и именно эта ниша может стать преимуществом для его команды.

"Мы всерьез хотим попасть на Нацотбор. Не в качестве гостей вне конкурса, а именно конкурсантами. У нас есть музыканты, авторы песен, певцы. У нас есть своя ниша. Почему нас могут не взять? Причин может быть много. Но это не значит, что мы не должны пробовать", — пояснил юморист на YouTube-канале "Розмова".

Также Байдак вспомнил, почему в прошлом году их попытка закончилась отказом продюсера Тина Кароль. По его словам, группа успела написать песню, однако из-за нехватки времени она не была должным образом сведена. В результате автор композиции прислал на рассмотрение черновой вариант, что и могло повлиять на результат.

"Нас не взяли, видимо, потому, что мы отправили несведенный трек. Автор ничего тогда не умел петь, просто что-то наспех записал. Он Тине Кароль сбросил эту запись. Ну, как вы понимаете, не лучшая презентация для серьезного конкурса", — поделился артист.

Напомним, на "Евровидении-2026" начал назревать скандал. Одна из стран "Большой пятерки" заявила о возможном бойкоте конкурса.