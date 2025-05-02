Известный юморист Жогло откровенно рассказал о воспитании сына с аутизмом: "Чудес не существует"

Владимир Жогло с женой и сыном / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, который в прошлом году заявил о неизлечимом диагнозе сына, рассказал об особенностях его воспитания.

По словам комика, он вместе с женой Ириной все это время усиленно работают над развитием 4-летнего Остапа. В частности, у сына звезды уже есть прогресс, ведь ежедневно он находится под наблюдением специалистов и посещает разнообразные занятия.

"Аутизм никуда не исчез. Мы постоянно работаем, чтобы мальчишка развивался и у моего сына было все, чтобы он мог максимально социализироваться. Не знаю, насколько удается, но, тем не менее, прогресс есть. Мы очень благодарны, что нашли хороший центр и специалистов. Это постоянные занятия, ежедневно", — объяснил Жогло в интервью "Розмова".

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Сын Владимира Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

В то же время Владимир дал совет родителям, воспитывающим детей с аутизмом. Шоумен подчеркивает, что с таким диагнозом детям очень важно не запрещать социализироваться. И добавляет, что нужно воспринимать малыша таким, какой он есть, и прилагать усилия к его развитию, чтобы не запустить базовые процессы.

"Первое, что нужно знать — не существует волшебной пилюли. Чудес не существует. Это просто постоянная работа над базовыми умениями ребенка. И очень важно, чтобы ни при каких обстоятельствах не отстранять ребенка с расстройством аутического спектра от других детей или процессов, присущих детям. Потому что даже если его развитие и восприятие мира на другом уровне, это не значит, что у него нет базовых детских потребностей. Это все равно ребенок", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно супруга Виктора Павлика рассказала о том, как неизлечимый диагноз их 3-летнего сына влияет на его воспитание.