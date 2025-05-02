Известный юморист Жогло шокировал методом похудения на 54 кило за пол года: "Убрали 80% желудка"

Владимир Жогло

Реклама

Украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, который недавно рассказал о диагнозе сына, ошеломил своим кардинальным похудением.

Ранее артист жаловался на проблемы с самочувствием из-за лишнего веса. По словам Жогло, во время обследования у него было обнаружено ряд болезней. Он начал активно искать варианты улучшения образа жизни. Сначала он рассматривал стандартный метод похудения с соблюдением здорового режима, но впоследствии принял другое решение. Так, из-за насыщенного рабочего графика и нехватки времени, Владимир сделал операцию по уменьшению желудка. И именно таким образом артисту удалось похудеть на 54 килограмма за полгода.

"Проблемы со здоровьем существовали в огромном количестве. Было два варианта выхода из этой ситуации. Первый – очень резко и самостоятельно взяться за себя и пойти путем абсолютного изменения образа жизни, что очень сложно. В общем, классические методы, но с учетом, что у меня был диабет второго типа, есть конкретная диета №9. Я понял, что из-за моей занятости и специфики деятельности очень трудно соблюдать режим. Я бы не смог этого сделать. К тому же я очень добр и редко отказываю, когда говорят: "А ну попробуй это вкусненькое". А как отказать, когда оно действительно вкусно? Мы пообщались с женой, и она настояла на втором варианте – пойти на операцию. Мне убрали 80% желудка. Осталось 20%. Это очень много, но этого достаточно для моего организма", — ошеломил звезда в интервью "Розмові".

Реклама

Владимир Жогло до и после операции по уменьшению желудка

После операции, по словам Владимира, ему скорректировали только питание. В результате он ест очень мало, но при этом наедается. Шоумен говорит, что кроме этого физических нагрузок ему не прибавляли. И отмечает, что сейчас, менее чем за полгода, он чувствует себя очень хорошо.

"1 декабря 2024 года я сделал операцию. Все работает так, как работало раньше. Просто происходит дефицит калорий. Первые две недели ты вообще ничего не ешь и дальше постепенно. Сейчас я не могу за один раз употреблять более 150 г пищи. Это единственное мое ограничение, хоть я ем все, но в очень маленьких порциях. Мне хватает, я наедаюсь и насыщаюсь едой", — объяснил актер.

Напомним, недавно актер Александр Печерица заявил о госпитализации и неожиданно показал прооперированную конечность.