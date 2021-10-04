Изысканная Лидия Таран в роскошном платье с декольте очаровала красотой

Телеведущая показала, как собиралась на вечеринку.

Ведущая ТСН Лидия Таран восхитила пользователей своим роскошным видом.

На своей странице Instagram звезда канала 1+1 показала, как собиралась на вечеринку. Знаменитость опубликовала серию фото, где появилась в синем платье с пайетками, глубоким декольте и разрезом до бедра. Телеведущая также сделала голливудские локоны и яркий макияж с акцентом на красные губы. Наряд сильно подчеркнул изящество Таран.

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

"Party time! Примеряю на себя образ загадочной светской львицы", — написала звезда.

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Такой эксперимент пришелся сторонникам Лидии по душе. В комментариях фолловеры не скупились на комплименты и предложили ведущей именно так выходить в прямые эфиры ТСН: "Мэрилин Монро", "До чего же красивая", "Невероятная красавица", "Роскошная блондинка", "Это очень роскошно! Так нужно в эфир ТСН выходить".

Впрочем, в ответ Таран отметила, что такой образ для новостей — это слишком.

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