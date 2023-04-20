Jah Khalib, который прятался с беременной женой в бомбоубежище в Киеве, предал украинцев и продался за кровавые рубли

Рэпер "переобулся" после того, как ему начали отменять концерты в России.

Известный казахстанский рэпер Jah Khalib, который часто выступал в Украине и даже записал дуэтный трек с Джамалой "Кохаю", предал украинцев.

Артист "переобулся" после того, как его концерты в России, запланированные на 2023 год, начали отменять. Причиной называют проукраинскую позицию исполнителя. И действительно, до начала полномасштабного вторжения России в Украину Jah Khalib был частым гостем нашей страны, давал здесь концерты и даже женился на украинке.

24 февраля 2022 года рэпер вместе с беременной женой находился в Киеве и прятался в бомбоубежище от российских ракет. Именно украинцы помогли рэперу вместе с женой эвакуироваться на родину артиста в Казахстан. Тогда Jah Khalib поблагодарил украинский народ и выразил свое восхищение.

Еще год назад Jah Khalib поддерживал украинцев / Фото: instagram.com/JahKhalib

На родине артист перестал говорить о зверствах россиян на украинской земле. А в начале 2023 года объявил тур по городам России. Впрочем, концерты рэпера начали активно отменять из-за поддержки украинцев.

Тогда же Jah Khalib, чтобы не терять кровавые российские рубли, оправдался за свои слова об украинцах:

"Почти вся моя команда – граждане России и проживают в России. Большинство моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", — написал в Instagram Jah Khalib.

Jah Khalib оправдался перед россиянами за поддержку Украины / Фото: instagram.com/JahKhalib

Jah Khalib оправдался перед россиянами за поддержку Украины / Фото: instagram.com/JahKhalib

Jah Khalib оправдался перед россиянами за поддержку Украины / Фото: instagram.com/JahKhalib

Украинские поклонники рэпера были ошеломлены и разочарованы его поступком. Под постом Jah Khalib люди разразились гневными комментариями:

Сначала вы прячетесь от российских ракет, а затем едете в Россию. Где логика?

Итак, украинцы спасали вас и вашу беременную жену от ракет рашистов, а вы теперь даете свои концерты в России и еще и оправдываетесь перед ними? Вы как своему ребенку в глаза смотрите?

Если бы Россия бомбила твою родную страну, ты тоже извинялся бы за то, что кто-то подумал, что ты поддерживаешь свою страну ради заработка в стране-агрессоре России?

Как можно хорошо относиться к народу России, если из-за них могли погибнуть вы и ваша жена с ребенком? Из-за которых вы прятались и вас спасал украинский народ? Нет слов. Вы слишком неоднозначный человек и артист и, в вашем случае, наверное, деньги не пахнут

Напомним, не так давно своим решением поехать в Россию с концертами ошеломил известный украинский певец, лидер групп ТОКИО и МАЧЕТЕ Ярослав Малый. В своем видеообращении он назвал россиян "сестрами и братьями".

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