Jerry Heil довела до слез песней-посвящением детям, которых из Украины похитила Россия

Украинская певица Jerry Heil довела до слез новой песней, которую посвятила похищенным из Украины детям.

Композиция получила название "All Eyes On Kid". Новой работой, которая звучит на украинском и английском языках, Jerry Heil хочет привлечь мировое внимание к трагедии украинских детей, которых Россия незаконно вывозит из Украины на свои территории.

"Историй о похищенных Россией украинских детях — десятках тысяч, но домой вернулось всего 388. Все понимают: будущее страны — за детьми. Это понимает и Россия, которая цинично похищает у них детство. Узнав об этих ужасных цифрах, я поняла: не могу сейчас писать ни о чем другом. Мы должны говорить, кричать, петь об этом, делать все возможное, чтобы мир знал, говорил и помог вернуть каждого из них домой", – говорит Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: Пресс-служба Jerry Heil

В общем, артистка хочет, чтобы "All Eyes On Kid" стала голосом каждого ребенка. Таким образом, исполнительница демонстрирует, что никогда не стоит терять надежду на возвращение домой, где всегда ждут.

"Я хочу, чтобы этот трек стал голосом каждого ребенка, который мечтает о возвращении домой. И чтобы каждый, кто его услышит, почувствовал эту боль, но также и надежду, что однажды все эти дети снова окажутся в объятиях своих родных", — делится певица.

Вместе с песней исполнительница представила клип, главной героиней которого стала 14-летняя Кира Обединская из Мариуполя. После потери матери в раннем детстве Кира воспитывалась отцом Евгением Обединским, бывшим капитаном сборной Украины по водному поло. Полномасштабное вторжение застало семью в Мариуполе. Во время одного из обстрелов российских оккупантов отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка подорвалась на растяжке и была похищена захватчиками. Ее вывезли в оккупированный Донецк, но позже, благодаря усилиям дедушки, Киру удалось вернуть в Украину.

Видео символизирует сложный и болезненный путь похищенных детей в родной дом, их неутомимое стремление и веру в возвращение. В финале Кира снова обретает тепло и безопасность в объятиях своего дедушки. Этот трогательный момент подчеркивает непобедимую силу родственных связей и дарит надежду, что каждый ребенок, похищенный оккупантами, найдет свой путь к воссоединению с родными.

Напомним, недавно Jerry Heil рассказывала о своем важном карьерном достижении. Певица стала членом американской Академии звукозаписи и получила право голосовать за лауреатов музыкальной премии "Грэмми".

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