Jerry Heil довела до слез проникновенной песней о любви во время войны

Певица Jerry Heil увлекла поклонников премьерой проницательной песни о любви во время войны.

Исполнительница презентовала трек под названием "На небі зорі". В нем Jerry Heil спела о девушке, которая ради своего любимого военного готова ехать в горячую точку под Бахмут, чтобы увидеться.

"Это песня о той любви, на которой держится Украина. Когда вышел трек "BRONIA", люди начали выкладывать в ТикТок под эту песню видео, как они женятся. Прямо сейчас, во время войны, больше десяти тысяч видео! И я поняла, что любовь среди войны самая настоящая, самая чистая и обнаженная, потому что нужно иметь недюжинную смелость, чтобы решиться любить, и немалую волю, чтобы верить, что твой человек вернется с фронта!" – представила композицию Jerry Heil.

Вместе с треком исполнительница выпустила лирический черно-белый клип, в котором спела сама в стильном черном костюме в свете прожектора.

Песня довела поклонников артистки до слез и муравьев на коже: "Я не тонкослез, но почему-то пустил слезу...", "Муравьи аж по ногам пробежали", "Как всегда, очень круто и трогает за душу", "Как всегда в самое сердце!".

Кстати, ранее певица рассказала, что написать польско-украинскую песню BRONIA, о которой загадала Jerry Heil, ей помогла телеведущая Леся Никитюк.

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