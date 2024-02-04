Jerry Heil и alyona alyona едут на "Евровидение-2024": что известно о певицах

Исполнители получили наибольшее количество баллов от жюри и зрителей во время голосования на нацотборе.

4 февраля состоялось оглашение победителей Национального отбора на "Евровидение-2024". Победу завоевал дуэт alyona alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria.

Именно они представят Украину уже в первом полуфинале "Евровидения-2024", который состоится 7 мая 2024 года в Мальме, Швеции.

Своим выступлением alyona alyona и Jerry Heil смогли заработать 10 баллов от членов жюри и получить самую высокую оценку, 11 баллов, от зрителей, что в сумме дало 29 баллов. Теперь дуэт ждет важная миссия представить Украину на международной арене.

Дуэт состоит из украинской 28-летней певицы Jerry Heil, уже дважды участвовавшей в нацотборах на "Евровидение" и 32-летней реперши alyona alyona, которая дебютировала на нынешнем отборе. Как рассказывали артистки, больше инициатива подать заявку на конкурс была со стороны alyona alyona. Реперка пришла к своей коллеге и предложила ей отправиться на конкурс. Яна, настоящее имя Jerry Heil, охотно согласилась.

К слову, исполнительницы в 2022 году уже радовали поклонников своим общим творчеством. Так, вместе они выпустили музыкальный альбом "Dai Boh", где записывали треки в сотрудничестве с европейскими артистами. За год дуэт успел выпустить восемь песен. Более того, они отправились в общий тур в США и возглавляли топы стриминговых платформ, собрав в сумме около 50 млн прослушиваний.

По словам исполнительниц, их конкурсная песня Teresa & Maria рассказывает о несокрушимом духе всех женщин, на долю которых выпадает немало тяжелых испытаний.

Напомним, 68-й песенный конкурс состоится в Швеции, городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы пройдут 7 и 9 мая соответственно. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil примут участие в первом полуфинале. Грандфинал "Евровидения-2024" запланирован на 11 мая.

Читайте также: