Jerry Heil и аlyona аlyona назвали имена двух фаворитов, за кого будут болеть в нацотборе

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые в этом году представляли Украину на "Евровидении", высказались о Национальном отборе на "Евровидение-2025".

В частности, звезды оценили всех конкурсантов, которые попали в лонглист, который обнародовали 20 декабря. Так, реперка достойным представителем от Украины на "Евровидении-2025" считает певицу FIINKA или группу Ziferblat. Также alyona alyona призналась, что ожидала в следующем году увидеть нашумевшую Klavdia Petrivna. Впрочем, звезда так и не подала заявку на конкурс.

"FIINKA мне очень нравится. Топлю за нее. Нет (в лонглисте – прим. ред.) артистов из так называемого "высшего эшелона". Говорили, что будет Klavdia Petrivna. И я действительно ожидала. Очень хотелось услышать ее песню. Интересно услышать от всех песни. Есть ожидания от группы Ziferblat, потому что в прошлом у них была очень классная песня. Увидим", - отметила аlyona аlyona в интервью официальному украинскому фан-клубу "Евровидения".

FIINKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

Мнение коллеги по сцене также разделяет и Jerry Heil. Певица говорит, что их музыкальные вкусы здесь совпали. Так что если в будущем в шортлист нацотбора попадут FIINKA и группа Ziferblat, то будет голосовать за кого-то из них. Однако так же она еще ожидает конкурсные песни артистов, чтобы полностью оценить их шансы на победу.

"Мне нравится много артистов в лонглисте. Мы будем болеть за FIINKA. Честно хочу, чтобы она победила. Но увидим еще, какую песню она представит. А, и Ziferblat еще. Будем разрываться между Ziferblat и FIINKA", — призналась Jerry Heil.

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Напомним, недавно продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль объяснила, почему ни один из именитых артистов не подавал заявку на участие в конкурсе.

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