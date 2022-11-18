Jerry Heil и alyona alyona с известным польским рэпером записали чувственный трек

Певица Jerry Heil и украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которые объединились в дуэт, представили свежую композицию.

Они записали лирический трек Posmakuj в коллаборации с польским рэпером Trill Pem. Песня вышла на двух языках – украинском и польском.

Вместе с песней состоялась премьера лирик видео, вышедшего в черно-белых цветах.

"Каждый человек ищет для себя поддержку: будь то его друг, или это Бог, или это его любимый человек, или это тренер — не важно. Важно, что когда человек не один, а их двое, происходит синергия и становится гораздо больше счастья и любви", — так прокомментировали работу артисты.

Кроме того, в песне исполнители вспомнили создателей-импрессионистов Клода Моне и Клода Дебюсси, и это не просто так:

"Музыка Дебюсси – это всегда неуловимый мотив и меланхолическое настроение. Картины этого стиля вблизи кажутся непонятными мазками – и только когда отходишь и рассматриваешь издалека, понимаешь, что на самом деле изображено на них. После войны у нас так же будет непонятно на душе. Да, мы выиграем. Но будет пусто и словно только сами мазки перед глазами – никакой четкости, но пройдет время и наши дети уже увидят эту картину издалека, и на ней будет видно, ради чего стояли их родители: ради сохранения древней культуры и языка, ради процветания Украины на тысячелетие вперед", — говорится в описании под видео.

Напомним, что несколько месяцев назад Jerry Heil и alyona alyona записали зажигательный трек с представительницей Литвы на "Евровидении-2022" Monika Liu.

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