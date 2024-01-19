Jerry Heil и alyona alyona впервые ответили на хейт за упоминание Матери Терезы в их песне на нацотбор

Финалистки нацотбора на "Евровидение-2024" Jerry Heil и alyona alyona впервые ответили на хейт в сторону их дуэтной песни Teresa & Maria, с которой они борятся за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

После выхода конкурсной песни звезд в Сети поклонники разделились на два лагеря. Одни выражали свое искреннее восхищение от трека, а другие постоянно повторяли, что образ Матери Терезы, упомянутый в песне, довольно провокативный. И приводили противоречивые факты из ее биографии.

По словам исполнительниц, они провели детальное расследование по этой теме и пришли к многим выводам. В частности, отметили, что фаны неправильно истолковали текст, и образ Матери Терезы был использован как всеобщее олицетворение добра, света и женщин.

"Дело в том, что люди не поняли, что мы хотели сказать. Это же не песня о Матери Терезы, не биографическая композиция. Образ Матери Терезы используется как символ. Если вы кого-то называете Матерью Терезой, то что имеете в виду? Это очень добрый и сердечный человек, поэтому и песня о том, что рядом с нами есть символы таких женщин, она об объединении вокруг чего-то очень светлого, поэтому я бы не заостряла внимание именно на Матери Терезе. Она была, как мы уже понимаем, неоднозначной, но люди, которые это пишут, не рассматривают ситуацию с двух сторон", - рассказала Jerry Heil в эфире Радио Промінь.

alyona alyona & Jerry Heil

Также alyona alyona добавила, что информация на зарубежных ресурсах совсем иная. И сравнила современных волонтеров с Матерью Терезой, которая вела аскетический образ жизни.

"Нам много самых же подписчиков пишет, что на зарубежных ресурсах информация совершенно иная. Я сама очень глубоко после всего ознакомилась с этим вопросом. Оказалось, что критику Матери Терезы раскручивала вообще Индия по религиозным вопросам, даже больше политических. Но Мать Тереза делала много добра на благотворительных началах, вела аскетический образ жизни, как большинство наших сейчас волонтеров. Они же так же являются символом добра. Мы все — Мать Тереза, кто без денег, без ничего, делал что-то важное просто потому, что мы желали победы. Так, как и она желала, чтобы люди жили, не умирали. Вот и все", - подчеркнула реперка.

Напомним, недавно букмекеры оценили шансы на победу Jerry Heil и alyona alyona на нацотборе на "Евровидение-2024".

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