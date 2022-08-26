Jerry Heil и alyona alyona записали зажигательный трек с участницей "Евровидения-2022"

Певица Jerry Heil и рэп-исполнительница alyona alyona вместе создали еще одну музыкальную композицию — "Dai Boh". В этот раз украинские артистки поработали с Monika Liu, представлявшей Литву на "Евровидении-2022".

Новая песня объединила украинский и литовский вокал, ритмические реп-строки и афробит.

Для записи клипа Jerry Heil и alyona alyona встретились с Moникой в Европе. Также в видео вошли фрагменты встречи певиц с поклонниками в волонтерских центрах.

"Все это время, будучи в Европе, мы увидели насколько люди планеты могут быть едиными. Насколько могут быть милосердными, добрыми и искренними. Поверили в то, что, действительно, мы сейчас являемся свидетелями огромных мировых перемен, а наши дети будут жить в хорошем, светлом и переполненном любовью мире", — рассказали подробности певицы.

Вместе с премьерой песни состоялась презентация совместного мини-альбома Jerry Heil и alyona alyona с одноименным названием. В нем украинские песни зазвучали не только на родном языке, но и на польском, литовском и немецком.

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