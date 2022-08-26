Jerry Heil и Леся Никитюк обстебали бегущих из Крыма россиян в забавном треке: "Вообще не хочу уезжать из Крыма"

Сегодня, 26 августа, состоялась премьера совместной работы Jerry Heil, Леси Никитюк и электронного дуэта Emdivity "По-домашнему".

Композиция создана по горячим следам всем известного мема, который на днях облетел украинские соцсети. На оригинальном видео российская туристка, вся в слезах, жалуется на то, как ей не хочется уезжать из Крыма. Ее жалобам предшествовали новости о взрывах в оккупированном Крыму, повлекшие массовый отток россиян с полуострова.

Короткий снипет трека на основе мема, который Jerry Heil и Леся Никитюк в шутку выложили в Instagram, начал вируситься на уровне с оригиналом, поэтому исполнительницы приняли решение сделать полноценную песню – и позвали для этого мастеров электронного саунда из группы Emdivity. Кроме развлекательного направления, песня "По-домашнему" подчеркивает важный месседж "Крым – это Украина", воплощение которого в реальность сегодня стало еще ближе.

"Благодаря мему, что подхватила вся страна, идея песни была на поверхности, поэтому и писалась она, как TikTok-прикол, чтобы поднять и дух, и настроение. Началось все с толчка Леси Никитюк. Она мне ночью написала, что надо делать такой трек, а я как раз целый день до этого крутила такую же мысль в голове! Дальше уже дело было за EMDIVITY. И люди так сильно подхватили в Instagram нашу задумку-тизер, что насмотрелись на 2,5 миллиона просмотров, поэтому теперь существует полная версия – по заказу всех желающих", — прокомментировала Jerry Heil.

Emdivity

В свою очередь, EMDIVITY отметил, что трек "По-домашнему" – один из их вкладов в общую победу:

"Мы всю жизнь ориентировались на мировой шоу-бизнес, зарубежный музыкальный рынок: страны Европы, Америку. Наши треки звучали на европейских радиостанциях, попадали в топовые глобальные музыкальные чарты. Но война, которая началась 24 февраля, изменила наше мировосприятие. Мы не могли оставаться в стороне украинских проблем и трагедий, поэтому этот релиз — один из наших вкладов в общую победу. Попытка немного добавить юмора и поднять настроение нашим соотечественникам. Когда нам написала Jerry Heil и предложила сделать такую песню, мы сразу согласились. Помимо всего прочего, это хорошая возможность познакомить с новой и актуальной украинской музыкой слушателей из разных уголков мира, составляющих нашу аудиторию", — отметили участники EMDIVITY.

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