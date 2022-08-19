Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке обстебали россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма": это хит

Так, Jerry Heil и Леся Никитюк не смогли обойти вниманием видео с российской туристкой, которая со слезами на глазах рассказывала, что не хочет уезжать из Крыма, где "все так душевно и по-домашнему".

Знаменитости объединились и вместе записали забавную пародию в виде короткого электронного трека. Джерри и Леся обстебали слова россиянки и замиксовали с музыкой. Название трек получил соответствующее "Душевно, по-домашнему".

"Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-то трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно с тех событий. Потому что не наш менталитет – писать комментарии "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся – с такой же идеей! Это была судьба. Дальше все было ясно: нам нужен слеп-хаус от EMDIVITY - и ТiкТок трек готов", - прокомментировала Jerry Heil.

В свою очередь, подписчики Джерри поделились, что в восторге от совместной работы знаменитостей: "Ну очень душевно и по-домашнему", "вообще не хочу переключать, так по-домашнему", "Мы не рады, что кому-то плохо! Мы радуемся, что люди наконец-то едут домой".

Напомним, что ранее пародию на российскую туристку, которая жаловалась в машине, что не хочет ехать из Крыма, где в Алуште так хорошо устроилась и жила как "в своем доме", снял юморист Юрий Великий.

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