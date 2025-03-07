Jerry Heil и MONATIK неожиданно спели в дуэте и покорили эмоциональным хитом о любви

Украинские артисты Jerry Heil и MONATIK неожиданно спели в дуэте.

Музыканты представили совместный трек, который получил название "Вимолив". Композиция создана на основе стихотворения поэта Юрия Издрика – Rattle, а фортепианную партию записал пианист-виртуоз Евгений Хмара. В песне Jerry Heil и MONATIK поют о чувствах, в которые сложно поверить.

"Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что он возможен. И вот, словно из той самой вечности, появляется она – твоя любовь, которая меняет все вокруг. Любовь такая неземная, что трудно поверить в ее реальность. Эта песня о любви, которую действительно можно только вымолить", - комментирует певица.

Jerry Heil и MONATIK / Фото: Пресс-служба Jerry Heil

Идея дуэтной песни принадлежит Jerry Heil. MONATIK говорит, когда исполнительница прислала ему трек, он сразу его почувствовал. Правда, артист делится, что песня довольно нетипична как для него, так и для Jerry Heil. Впрочем, благодаря этому дуэту знаменитости открыли друг в друге что-то новое.

"Когда Яна (настоящее имя певицы – прим. ред.) прислала мне эту песню, я сразу ее почувствовал — от А до Я. Обожаю такие легкие, органические коллаборации. Радуюсь, что стал частью "Вимолив". Мне нравится, что эта песня не типична ни для меня, ни для Яны. Именно для этого и существуют дуэты, чтобы открывать друг в друге что-то новое. И у "Вимолив" нам это однозначно удалось", - комментирует MONATIK.

Вместе с песней артисты представили атмосферный видеоклип, режиссером которого выступил Илья Дуцик.

Кстати, композиция "Вимолив" стала официальным саундтреком романтической комедии "Відпустка наосліп". А вообще, песня войдет в будущий полноформатный альбом Jerry Heil "Архетипы".

Напомним, недавно дуэт TVORCHI представил неожиданную новинку. Артисты перепели хит Владимира Ивасюка – "Я піду в далекі гори".

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