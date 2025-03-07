Jerry Heil и MONATIK неожиданно спели в дуэте и покорили эмоциональным хитом о любви

Артисты также представили чувственный клип.
Украинские артисты Jerry Heil и MONATIK неожиданно спели в дуэте.
Музыканты представили совместный трек, который получил название "Вимолив". Композиция создана на основе стихотворения поэта Юрия Издрика – Rattle, а фортепианную партию записал пианист-виртуоз Евгений Хмара. В песне Jerry Heil и MONATIK поют о чувствах, в которые сложно поверить.
"Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что он возможен. И вот, словно из той самой вечности, появляется она – твоя любовь, которая меняет все вокруг. Любовь такая неземная, что трудно поверить в ее реальность. Эта песня о любви, которую действительно можно только вымолить", - комментирует певица.
Идея дуэтной песни принадлежит Jerry Heil. MONATIK говорит, когда исполнительница прислала ему трек, он сразу его почувствовал. Правда, артист делится, что песня довольно нетипична как для него, так и для Jerry Heil. Впрочем, благодаря этому дуэту знаменитости открыли друг в друге что-то новое.
"Когда Яна (настоящее имя певицы – прим. ред.) прислала мне эту песню, я сразу ее почувствовал — от А до Я. Обожаю такие легкие, органические коллаборации. Радуюсь, что стал частью "Вимолив". Мне нравится, что эта песня не типична ни для меня, ни для Яны. Именно для этого и существуют дуэты, чтобы открывать друг в друге что-то новое. И у "Вимолив" нам это однозначно удалось", - комментирует MONATIK.
Вместе с песней артисты представили атмосферный видеоклип, режиссером которого выступил Илья Дуцик.
Кстати, композиция "Вимолив" стала официальным саундтреком романтической комедии "Відпустка наосліп". А вообще, песня войдет в будущий полноформатный альбом Jerry Heil "Архетипы".
Напомним, недавно дуэт TVORCHI представил неожиданную новинку. Артисты перепели хит Владимира Ивасюка – "Я піду в далекі гори".
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