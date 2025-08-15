Jerry Heil и YARMAK на фоне громкого скандала с Темляком растрогали новым клипом на песню "З якого ти поверху неба"

Jerry Heil и YARMAK

Украинские артисты Jerry Heil и YARMAK выпустили новую версию клипа после того, как предыдущую публикацию им пришлось удалить из-за скандала с актером Константином Темляком.

Новая интерпретация клипа вышла вечером 14 августа и сразу заинтересовала поклонников певцов, ведь в видео вместо профессиональных актеров появились обычные люди, публиковавшие кадры со своими возлюбленными, которые сейчас защищают Украину.

"Мы создали это видео о вас и для вас - всех тех украинцев, которые любят в условиях настоящего, преодолевая сотни километров и часов, чтобы увидеться на считанные дни. Для всех тех, для кого эта песня стала "их песней", - отметили под публикацией исполнители.

Под видео собралось немало положительных отзывов и даже реакций от самих героев нового клипа:

Спасибо, уже проплакалась. Невероятная история о каждом и каждой из нас!

Песня фантастическая! И так приятно увидеть нас с мужем и другие замечательные пары в новом клипе.

Мы в вашем клипе! Пусть каждый дождется свою любимую половинку с войны!

Скандал с актером Константином Темляком: что известно

Украинский актер Константин Темляк оказался в эпицентре скандала после того, как его бывшая девушка фотограф Анастасия Соловьева публично рассказала о годах издевательств и унижений в отношениях с ним.

В своем Instagram Соловьева заявила, что Темляк в свое время до полномасштабного вторжения был зависимым от алкоголя и наркотиков, постоянно контролировал ее жизнь, обвинял в изменах, разрушал психику и применял физическую силу. По ее словам, он даже установил для нее "список правил", которых она должна была придерживаться.

В подтверждение фотограф опубликовала фото и видео, скриншоты переписок и кадры, где, по ее словам, видно агрессивное поведение Темляка.

Константин Темляк

На ситуацию отрегулировало большое количество звезд, в частности Наталья Денисенко, Даша Астафьева и другие.

Свой комментарий также опубликовал Театр на Подоле. В учреждении заверили, что осуждают любые проявления насилия над человеком. Также в театре, где работает Темляк с 2017 года, добавили, что артист хорошо себя зарекомендовал. В частности, его знают как ответственного и трудолюбивого актера. Сеть возмутила такая реакция, ведь конкретные дальнейшие действия в отношении актера в учреждении не озвучили.

Напомним, ранее жена Константина Темляка отреагировала на скандал. Актриса Анастасия Нестеренко признала, что все эти обвинения ужасны, а подобное поведение недопустимо.