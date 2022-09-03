Jerry Heil начинает обучение в США: певица призналась, оставит ли карьеру в Украине

Совсем скоро в жизни Jerry Heil настанет новый этап – певица будет учиться в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Сейчас исполнительница уже находится в США и готовится к занятиям, которые должны начаться 6 сентября. Об этом Jerry Heil рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Как призналась исполнительница, о своем зачислении в вуз она узнала еще в апреле, но до последнего скрывала это от поклонников. Однако теперь всех слушателей певицы волнует вопрос, продолжит ли она музыкальную карьеру в Украине.

"У меня много украинской музыки, которую я еще должна вам показать. Так что даже не надейтесь, я никуда не делась. Я продолжаю делать классную украинскую музыку и развивать ее в США. И я здесь, чтобы учиться и принести много нового для нас", – ответила на волнующий вопрос Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Также певица надеется, что ей удастся создать много музыкальных проектов вместе с новыми знакомыми в Америке.

"Мы с alyona.alyona сделали этот обмен опытом между Европой и Украиной, теперь это нужно сделать еще и с Америкой, но уже мощнее и сильнее. Думаю, что в таком сообществе, где учится много классных музыкантов, это будет очень естественно и легко сделать" ", – рассказала Jerry Heil.

Читайте также: