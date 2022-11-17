Jerry Heil назвала дату премьеры песни, с которой будет участвовать в нацотборе на "Евровидение-2023"

Украинская певица Jerry Heil в этом году попробует свои силы в финале нацотбора на "Евровидение-2023".

Как призналась артистка, о том, что она прошла в финал, узнала, когда выходила из самолета. Тогда в Украине уже давно был опубликован список финалистов.

"Яна, ты в финале нацотбора", — сообщение, с которым я вышла из самолета. Пока в Бостоне и Сиэтле (завтра концерт здесь) наступило утро, в Украине прошло полдня, и все уже знают", — поделилась артистка.

Jerry Heil

В настоящее время Яна готовится к финалу нацотбора, в частности артистка планирует презентовать песню, с которой хочет победить и поехать в Ливерпуль представлять Украину. Премьера композиции состоится 4 декабря.

"Но это не единственная премьера, которая вас ждет! Есть еще два трека, которые завтра (ред. – 18 ноября) презентуем вам", — добавила Яна.

Напомним, организаторы нацотбора обнародовали список финалистов конкурса. Конкуренцию Jerry Heil составят 10 исполнителей.

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