Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Jerry Heil назвала дату премьеры песни, с которой будет участвовать в нацотборе на "Евровидение-2023"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
169
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil назвала дату премьеры песни, с которой будет участвовать в нацотборе на "Евровидение-2023"

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Исполнительница стала одной из финалисток нацотбора.

Украинская певица Jerry Heil в этом году попробует свои силы в финале нацотбора на "Евровидение-2023".

Как призналась артистка, о том, что она прошла в финал, узнала, когда выходила из самолета. Тогда в Украине уже давно был опубликован список финалистов.

"Яна, ты в финале нацотбора", — сообщение, с которым я вышла из самолета. Пока в Бостоне и Сиэтле (завтра концерт здесь) наступило утро, в Украине прошло полдня, и все уже знают", — поделилась артистка.

Jerry Heil / ©
Jerry Heil

В настоящее время Яна готовится к финалу нацотбора, в частности артистка планирует презентовать песню, с которой хочет победить и поехать в Ливерпуль представлять Украину. Премьера композиции состоится 4 декабря.

"Но это не единственная премьера, которая вас ждет! Есть еще два трека, которые завтра (ред. – 18 ноября) презентуем вам", — добавила Яна.

Напомним, организаторы нацотбора обнародовали список финалистов конкурса. Конкуренцию Jerry Heil составят 10 исполнителей.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
169
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация