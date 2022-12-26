Jerry Heil назвала травмы, которые получила из-за падения в оркестровую яму: "Вставать сама не могу"

Певица Jerry Heil, которая во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму, рассказала о полученных травмах и призналась, какие прогнозы дают врачи.

В утреннем шоу "Сніданок з 1+1" исполнительница поделилась, что на самом деле у нее было достаточно "удачное" падение, ведь травмы могли быть серьезнее. Jerry Heil сломала ребро и получила сотрясение мозга. Также певице сейчас сложно ходить. Знаменитости тоже тяжело самой вставать и садиться, поэтому ей пока помогают это делать.

"Я считаю, что у меня был очень удачный полет. Куртка, пожалуй, сработала как парашют. Я летела с три метровой высоты, упала на бетон, и при этом у меня практически нет синяков. Я сломала одно ребро, получила сотрясение мозга и немного мне сложно ходить. Но с каждым днем мне действительно становится лучше", – поделилась исполнительница.

Фото: I AM JERRY HEIL/Telegram

Фото: I AM JERRY HEIL/Telegram

Артистка также призналась, какие прогнозы по выздоровлению ей дают врачи. В общем, медики предупредили, что боль Яна будет испытывать еще три месяца, а раны будут заживать около двух недель.

"Это болезненная штука. Сказали, что будет болеть еще до трех месяцев. Несколько недель оно там будет заживать. Выписаться из больницы можно чуть ли не сегодня, но все равно нужно быть под наблюдением врачей. Оно не срослось еще, у меня кружится голова, когда я встаю и сажусь. Я вставать и садиться, в принципе, сама пока не могу. Мне нужна постоянная поддержка людей", — добавила певица.

Артистка также вспомнила момент падения. По словам Jerry Heil, она была убеждена, что там есть пол, поэтому так уверенно шла.

"Момент падения я уже не помню, но вот этот момент, когда я становлюсь в эту яму, я помню. Я очень хорошо помню, что я видела там пол. Почему я его видела? Может, так свет преломился…Не вижу других вариантов", – вспомнила Яна.

Очень удачный полет: Jerry Heil рассказала о травмах после падения в оркестровую яму

Напомним, во время своего концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму, из-за чего ее госпитализировали в больницу. Когда Яна показала видео-момент падения, то поклонники с юмором на это отреагировали и стали шутками поднимать настроение кумиру.

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