Jerry Heil неожиданно снялась в эротическом хорроре и просто ошеломила кардинально новым стилем

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Реклама

Украинская певица Jerry Heil представила клип на свою первую англоязычную композицию, который сняла в стиле эротического хоррора.

Речь идет о треке LOVE ME HARD. Видео должно было увидеть свет еще 6 июня, однако артистка переносила премьеру из-за обстрела Россией Украины на 10 июня, но и тогда пришлось отменять запланированное. Наконец, певица наконец-то представила клип, режиссером которого стала Валерия Фадеева.

В центре сюжета музыкального фильма парень, который приходит в библиотеку за конкретной книгой. Он влюблен в ее героиню и перечитывает историю снова и снова - образ вымышленной девушки стал его зависимостью. Герой постепенно становится заложником своего воображения. Визуально история дополняется символами - в частности, гранатом, который олицетворяет соблазн, страсть и контроль.

Реклама

"Я когда-то тоже влюбилась в персонажа книги - это довольно легко - увлечься идеальным вымышленным образом. А впрочем, мы то же самое делаем и в реальной жизни: идеализируем людей, наделяя их чертами, которые хотим в них видеть, придумываем из них других, а потом разочаровываемся, когда они оказываются другими", - делится певица.

К слову, трек LOVE ME HARD вошел в альбом Jerry Heil "Архетипы", премьера которого состоялась в мае. Пластинка содержит 16 треков, каждый из которых олицетворяет отдельный архетип - одну из граней личности певицы.

Напомним, недавно команда VIP Тернополь и их музыкальный проект ВИА Кипяток восхитили новой песней "УЯКА". Артисты уже также представили юмористический клип на трек.