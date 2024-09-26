Jerry Heil неожиданно спела в дуэте с Юлией Саниной и покорила Сеть мощной песней

Украинские певицы Jerry Heil и Юлия Санина неожиданно спели в дуэте.

Идея создать композицию зародилась еще год назад. Как говорит Юлия Санина, ей хотелось поработать с Heil, ведь у ее коллеги прекрасное видение и есть свой уникальный почерк в творчестве. Поэтому исполнительницы создали композицию, которая получила название WABI-SABI.

"Мне очень нравится видение и почерк Яны (настоящее имя Jerry Heil – прим. ред.), плюс она прекрасно чувствует себя в роли саундпродюсера — кроме самой песни, чувствует и аранжировку", — делится Юлия Санина.

Тем временем Jerry Heil объяснила значение названия песни. В частности, она походит от японского выражения "wabi-sabi", что означает, что ничего не вечно, но ничего не исчезает. Впоследствии певица узнала о термине "kintsugi", когда разбитое изделие собирают в кучу с помощью золота, из-за чего оно становится еще более ценным. Исполнительница говорит, что можно провести параллель с украинским народом. Из-за войны украинцы стали травмированы и физически, и морально. Впрочем, такая реальность позволяет открыть новое понимание красивого. Именно это общей композицией и хотели донести артистки.

Jerry Heil и Юлия Санина

"Я узнала о японском выражении "wabi-sabi". Это философия, которая учит довольствоваться малым и объясняет: ничто не вечно, однако ничто и не исчезает. Я начала читать больше и наткнулась на еще один термин, который показался мне очень близким к украинской реальности — "kintsugi". Это искусство восстановления разбитых частиц фарфора с помощью золота, от чего, считается, изделие становится еще красивее и ценнее, потому что прошел определенный жизненный путь. Сегодня не найти ни одного украинца, не травмированного морально или физически. Это новая реальность, которую нужно принять. И в этой новой реальности появляются новые понимания красивого", – делится Jerry Heil.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева тоже представила новую песню, которая получила название "Колискова 2022". Трек вошел в первый полноформатный альбом исполнительницы.

Читайте также: