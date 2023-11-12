Jerry Heil объяснила, почему прекратила обучение в США: "Не могу нормально интегрироваться"

Украинская певица Jerry Heil объяснила, почему прекратила обучение в престижном музыкальном вузе Беркли в США.

Артистка объяснила, что там невозможно учиться онлайн. Она же пока не может находиться постоянно в США. В Украину знаменитость вернулась, чтобы понять, в каком направлении дальше хочет двигаться.

"Там вообще невозможно учиться онлайн, потому что это музыкальное заведение, практическая, прикладная наука, так что ты должна быть там, чтобы учиться. Я сюда приехала для того, чтобы заземлиться и понять, почему я была там", — рассказала Jerry Heil в разговоре с Еленой Кравец.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Певица призналась, что она не могла интегрироваться. Мысленно исполнительница находилась в Украине. Артистка говорит, что постоянно читала новости, чтобы знать, что происходит в стране, так что на учебе она не могла сконцентрироваться.

"Когда в стране война, ты мыслями постоянно там. На парах сидела и читала новости постоянно. Я поняла, что я не могу нормально интегрироваться. Вместо того, чтобы интегрироваться, принимать эту культуру, наблюдать за ними, создавать что-то, что бы объединяло нашу культуру с их, я постоянно здесь", — призналась певица.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Также звезда добавила, что в Украине у нее появились важные проекты, которые она не хотела терять, потому и вернулась. Окончательно обучение в США певица тоже не оставила, так что впоследствии артистка планирует вернуться, правда, пока не знает, когда это произойдет.

"Так совпало, что у меня наклюнулись здесь супер-проекты, за которые я благодарна судьбе. Нарисовался очень красивый проект, и если я по себе его оставлю и когда-нибудь вспомню, то буду понимать, что что-то сделала для страны. Я не бросила учебу, а приостановила ее. Ее можно приостанавливать. Это что-то, например, как у нас академический отпуск, но ты можешь на бессрочное время взять", — объяснила звезда.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, в этом году Jerry Heil снова подала заявку на участие в нацотборе на "Евровидение". Однако в этот раз артистка будет бороться на право представлять Украину на международном конкурсе не сама, а в дуэте с alyona alyona. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто еще попал в лонглист нацотбора на "Евровидение-2024".

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