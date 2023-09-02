Jerry Heil объявила, что прекращает обучение в престижном музыкальном вузе в США: "Я беру паузу"

Певица Jerry Heil сообщила неожиданную новость для своих поклонников.

Многие годы исполнительница стремилась попасть на обучение в один из престижных музыкальных вузов Беркли в Бостоне и в прошлом году наконец-то осуществила свою мечту. Однако неожиданно в своем Instagram Jerry Heil объявила, что должна взять полугодовую паузу в учебе.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Такое решение певица приняла для того, чтобы принять участие в творческом проекте в Украине. Как объяснила Jerry Heil, она хочет популяризировать украинскую культуру на весь мир и этот проект как раз пригодится. К тому же исполнительница анонсировала свой тур по городам Украины.

"У меня новость! Я беру полугодовую паузу в Беркли, чтобы поработать над чрезвычайно важным проектом в Украине, который, верю, еще больше влюбит в нашу культуру мир. Между тем, пока я здесь в течение этого отрезка времени, давайте увидимся на концертах", – написала Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, что Jerry Heil начала обучение в Беркли летом 2022 года. Певица выбрала для себя курс написания музыки для кинофильмов, который по программе длится четыре года. К тому же артистка получила грант на 10 тысяч долларов, поэтому сейчас ее обучение стоит 30 тысяч долларов.

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