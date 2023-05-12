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Jerry Heil очаровала украиноязычную версию нашумевшего хита фаворитки "Евровидения-2023" Loreen

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1848
Время на прочтение
1 мин
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Jerry Heil очаровала украиноязычную версию нашумевшего хита фаворитки "Евровидения-2023" Loreen

Jerry Heil и Loreen

Артистка поделилась своей версией конкурсной песни.

Певица Jerry Heil вдохновилась песней шведской певицы Loreen, с которой она соревнуется в конкурсе "Евровидение-2023".

Исполнительница перевела хит фаворитки песенного шоу Tattoo на украинский язык и сделала акустическую аранжировку на фортепиано. Видео с фрагментом лирического кавера Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram и отметила в сообщении шведскую коллегу.

"Песня Loreen на украинском", — написала певица.

Пока участница "Евровидения-2023" не отреагировала на кавер от украинки, однако поклонников Jerry Heil трек приятно удивил.

  • Ждем полной версии!
  • Как всегда, круто!
  • Вау! Супер!
  • Ваш перевод и акустическая версия просто огонь!

Отметим, что певице Loreen после ее триумфа на сцене "Евровидения-2012" букмекеры в этом году снова прочат победу. Также стало известно, на каком месте сейчас находится Украина.

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Дата публикации
Просмотры
1848
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