Jerry Heil очаровала украиноязычную версию нашумевшего хита фаворитки "Евровидения-2023" Loreen

Артистка поделилась своей версией конкурсной песни.
Певица Jerry Heil вдохновилась песней шведской певицы Loreen, с которой она соревнуется в конкурсе "Евровидение-2023".
Исполнительница перевела хит фаворитки песенного шоу Tattoo на украинский язык и сделала акустическую аранжировку на фортепиано. Видео с фрагментом лирического кавера Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram и отметила в сообщении шведскую коллегу.
"Песня Loreen на украинском", — написала певица.
Пока участница "Евровидения-2023" не отреагировала на кавер от украинки, однако поклонников Jerry Heil трек приятно удивил.
- Ждем полной версии!
- Как всегда, круто!
- Вау! Супер!
- Ваш перевод и акустическая версия просто огонь!
Отметим, что певице Loreen после ее триумфа на сцене "Евровидения-2012" букмекеры в этом году снова прочат победу. Также стало известно, на каком месте сейчас находится Украина.
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