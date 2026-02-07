Jerry Heil ошеломила суммой, которую они с alyona alyona потратили на "Евровидение-2024"

alyona alyona и Jerry Heil / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица Jerry Heil раскрыла ошеломляющую сумму, которую они с рэпершей alyona alyona потратили на "Евровидение-2024".

Международный песенный конкурс - это недешевое удовольствие для артистов. Конечно, определенную сумму расходов покрывает "Суспільне". Однако Jerry Heil в интервью Рамине Эсхакзай говорит, что они с alyona alyona хотели привлечь конкретного режиссера, спланировали конкурсный номер. В случае артисток - большая часть расходов легла на их плечи.

"Определенный кост выделяет "Суспільне", но если ты хочешь с конкретным режиссером, и вы в этой спешке не успевает делать этот художественный конкурс. Мы, например, уже спланировали, что это будет с Таню, что это будет определенный номер. В нашем случае практически все финансировали мы", - говорит исполнительница.

Jerry Heil и alyona alyona / © instagram.com/thejerryheil

По словам Jerry Heil, они с alyona alyona потратили на "Евровидение-2024" до 300 тысяч долларов. Эту сумму артистки делили поровну. Jerry Heil также отметила, что это немалые средства, поэтому они привлекали спонсоров, иначе бы не смогли покрыть все расходы.

"Там все вместе, вся поездка, все, что вокруг "Евровидения" происходило, обошлось нам до 300 тысяч долларов, кажется. Мы привлекали, конечно, бренды. Мы никогда с этим сами не справились бы", - добавила певица.

Отметим, Jerry Heil и alyona alyona участвовали в "Евровидении-2024", которое состоялось в Мальме. Артистки выступали на сцене международного конкурса с песней Teresa & Maria. В финале певицы заняли третье место.

Сейчас Jerry Heil снова пытается завоевать право представлять Украину на "Евровидении". Артистка участвует в нацотборе с песней CATHARTICUS (prayer). Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой назовет имя победителя. Пока же предлагаем узнать, где и во сколько смотреть нацотбор, кому пророчат победу и что известно о финалистах и их песнях.