Jerry Heil осуществила 50-летнюю мечту мамы в первом совместном клипе и довела фанов до слез

Мама певицы Jerry Heil Людмила всегда мечтала быть артисткой, однако долго не могла решиться на реализации задуманного. На помощь пришла дочь.

Jerry Heil помогла маме спеть для большой аудитории. Дочь и мать представили первый клип на совместный трек "Не сестры".

"На этот раз фит не из alyona alyona — это дуэт с мамой! Мама, Людмила Шемаева, с раннего детства мечтала петь для людей, однако в селе учиться не было возможности, а дальше жизнь сложилась иначе. Однако всю свою любовь к музыке она передала мне, вкладывая с отцом в мое становление все возможные ресурсы! Пора возвращать любовь! Маминой мечты больше 50 лет — и сегодня она сбылась", — рассказала исполнительница.

Как рассказала певица, в основу мелодии новой песни легла народная украинская песня "Ой на дубовые и ветки вьются", а слова написал Иван Клименко. Среди строк в песне можно увидеть историю Украины и ее "злой сестры" по ту сторону границы.

Клип с мамой Jerry Heil записывали на расстоянии – свою часть, как рассказала исполнительница, она записала в Гарварде. Также в клипе изобразили мультипликационную историю двух сестер.

В комментариях поклонники поздравили Людмилу с ее первым релизом и посоветовали не останавливаться на достигнутом.

Людмила, вы такая молодец! Не забывайте меру!

Как хорошо, что мамочка и дочь вместе! Это очень хорошо!

Мамулькина премьера довела до слез!

Я плачу от того, как это трогательно! Вы большие молодцы!

Напомним, сейчас Jerry Heil начала обучение в музыкальном университете Беркли в США. Недавно певица рассказала, как американцы относятся к украинцам.

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