Jerry Heil откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации

Ранее артистка никогда не влюблялась.

Украинская певица Jerry Heil редко афиширует свою личную жизнь.

Известно, что последний роман, который длился около месяца, закончился еще четыре года назад. Артистка также отметила, что никогда не влюблялась. Более того, она неоднократно говорила, что в свои 26 лет до сих пор девственница.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

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На фоне этого возникли слухи, что Jerry Heil нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время интервью в программе YouTube-канала ТОР звезда прокомментировала это. Сначала певица пыталась отшутиться.

"Ну да, у меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие", — пошутила звезда.

Впрочем, артистка признается, что даже близкие и родные сомневаются относительно ее сексуальной ориентации. И все же Jerry Heil нравятся парни.

"У меня недавно моя пиарщица спросила, когда мы ехали в машине, по девушкам ли я. Короче, я по мальчикам", — откровенно рассказала звезда.

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