Jerry Heil озадачила "свадьбой" и показала свой образ невесты

Артистка "вышла замуж" за саму себя.

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно в фате и откровенном белом купальнике озадачила фотосетом в бассейне, снова удивила поклонников.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, в котором она, одетая в свадебное платье, празднует свадьбу.

Звезда пригласила гостей, накрыла столы, а возле цветочной арки провозглашала клятву самой себе.

"Самый важный, единственный надежный человек в твоей жизни — это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я хочу сказать себе, что я себя очень люблю. И я от этого очень счастлива. Желаю всем в этом мире принятия и любви к себе ", — отметила исполнительница.

После свадебной клятвы Jerry Heil презентовала свой новый трек "ТукТукТук".

Jerry Heil представила новую песню в студии "Сниданка"

"Еще совсем немного и я разделю с вами радость от просмотра клипа", — сообщила певица.

Отметим, что на свадьбе также присутствовала и Анна Тринчер, с которой Jerry Heil неожиданно после скандала выпустила дуэтную работу.

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