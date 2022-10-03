Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Jerry Heil переделала хит Олега Винника в зажигательную песню о Щекавице

Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil переделала хит Олега Винника в зажигательную песню о Щекавице

Фото: instagram.com/thejerryheil

Певица Jerry Heil сделала актуальный кавер на песню "Вовчиця" Олега Винника.

Украинские артисты не отстают от трендов. Так, исполнительница Jerry Heil записала актуальный трек о горе Щекавица, которая стала очень популярной среди пользователей Сети.

Как известно, в соцсетях после угроз России нанести ядерный удар по Украине распространились мемы о возможных вариантах, как провести последние часы жизни. Одним из самых популярных стал устроить оргию на горе Щекавица в Киеве.

Jerry Heil тоже присоединилась к тренду и создала свой кавер на песню Олега Винника "Вовчиця". Певица использовала мелодию из нашумевшего хита артиста и наложила на нее свои слова.

"Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной", — написала в Instagram Jerry Heil.

В тексте исполнительница спела о своеобразном единении украинского народа и позитивном мышлении даже на фоне войны.

Фаны Jerry Heil также заценили новую песню артистки и посмеялись над ее креативностью.

  • Разрыв!
  • Это просто огонь!
  • Лучше оригинала!

Ранее Верка Сердючка с мамой в соцсетях также пошутила по поводу планов провести вечер на Щекавице.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация