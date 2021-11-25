Jerry Heil перевела "Сансару" Басты на украинский язык и ошеломила юзеров

Фанатам пришлась по вкусу версия певицы.

Украинская артистка и блогерша Jerry Heil, которая до своей популярности исполняла каверы, решила снова перепеть песню звездных коллег.

Так, знаменитость перевела на украинский язык хит российского рэпера Басты "Сансара". Она поделилась, что мало песен, которые могут ее пробить на слезы, но эта — каждый раз. Ролик Яна Шемаева разместила на своей странице в Instagram.

Также знаменитость поинтересовалась у фанатов, как им перевод. В ответ ошеломленные пользователи засыпали кумиршу комплиментами.

Боже, Яна, это прямо до мурашек

Это супер... Можно влюбиться в эту песню заново...

Вау, это прекрасно

После просмотра этого видео, вы для меня открылись по-новому

Прекрасно, пронизывает до мурашек

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