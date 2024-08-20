Jerry Heil похвасталась важным достижением и рассекретила, как будет влиять на мировую музыку

Немногим украинским артистам выпадала такая возможность.
Одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024", певица Jerry Heil похвасталась своим важным карьерным достижением, которое позволяет ей влиять на мировую музыкальную индустрию.
Как сообщила исполнительница в своем Telegram, она стала членом американской Академии звукозаписи и получила право голосовать за лауреатов одной из самых престижных музыкальных премий мира — "Грэмми". Кстати, Jerry Heil благодаря этому сможет номинироваться на эту награду.
"Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив огромное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ожидать вплоть до июля ответа. Еще месяц я ожидала, чтобы рассказать счастливую новость вам: верификация состоялась — и следующий шаг спрогнозировать несложно", — поделилась артистка.
В общем, Jerry Heil сможет голосовать за лауреатов "Грэмми", тем самым влияя на мировую музыкальную индустрию. Дело в том, что это престижная награда, которая в мире музыки равняется к "Оскару". К слову, певица стала одной из немногих украинских артистов, которым доверили такую важную миссию.
Напомним, недавно Jerry Heil выпустила неожиданный дуэт с исполнителем Владимиром Дантесом. Артисты представили совместный трек, который получил название "Губи у губах".
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