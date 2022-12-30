Jerry Heil показала большую гематому на виске и призналась, что после падения ей больно петь

Певица Jerry Heil, которая во время концерта в Тернополе упала с 3-метровой высоты, рассказала, как чувствует себя.

В частности, знаменитость уже выписали из больницы. Jerry поселилась в одной из гостиниц Ивано-Франковска. Певица уже даже вернулась к любимом делу – музыке. Правда, артистка призналась, что пока ей тяжело петь, ведь болит легкое.

"Утром писала в отеле новую песню, пока вы спали! Пока что болит легкое, когда пою. Но вдохновение прошенное. Надо ловить, пока есть", — поделилась исполнительница.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

У Jerry также пока заживают синяки. В частности, у артистки на виске видна немалая гематома. Однако знаменитость не теряет чувство юмора и шутит по поводу своих синяков.

"Распаковка гематомы", — пошутила Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Кстати, врачи уже даже разрешили исполнительнице делать легкий массаж.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. Во время падения звезда получила сотрясение мозга, сломала ребро и набила синяки. Раньше артистка рассказывала, столько времени понадобится, чтобы она поправилась.

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