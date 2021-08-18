Jerry Heil показала, как больно травмировалась на съемках клипа

А все из-за сумасшедшей идеи артистки сделать длинные ногти на ногах.

Украинская певица Jerry Heil, которая на днях выпустила зрелищный клип на трек "ТукТукТук", частично показала, как проходили съемки работы.

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В частности, артистка рассказала, что во время съемок одной из сцен сильно травмировалась. Так, когда снимали танцевальную часть, коллега по кадру, актер и участник "Танцев со звездами" Иван Люленов наступил Jerry на ногу. Все бы ничего, если бы до этого артистка не нарастила на ногах длинные ногти, чтобы ее образ эффектнее выглядел.

"Не для слабонервных ... У меня была сумасшедшая идея сделать длинные ногти для клипа. Очень длинные. Но очень длинные мы уже видели: и у Никки Минаж, и у Билли Айлиш, и у Юли Вербы. Пришлось выпендриться ... Подготовили мне длинные накладные ногти .. для педикюра! мы замеряли ширину ногтей, выбрали дизайн — очень крейзи выглядело — то, что нужно для клипа! Единственное, мы не учли — хореография. Далее просто смотри видео и фил май пейн. Срезали посаженные не на супер, а видно, на гипер клей, ногти всей командой", — рассказала Heil.

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Также артистка добавила, что в самом клипе практически нигде не видно ее ног вблизи, хотя есть один кадр у алтаря, где можно заметить "чудо педикюрной науки".

Также знаменитость похвасталась, что ее видеоработа, которую она сняла полностью за свои деньги, без рекламы, перевалила по просмотрам уже за 110 тысяч.

Напомним, недавно Jerry Heil радовала своих поклонников новой песней. Тогда она вместе с Анной Тринчер выпустила дуэтную работу. Композиция получила название "Плакса".

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