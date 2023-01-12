Jerry Heil показала, как после падения в оркестрову тренируется с гантелями

Певица Jerry Heil, которая на одном из своих концертов упала в оркестровую яму, постепенно восстанавливается.

Знаменитость уже даже делает физические упражнения с тренером. Артистка с гантелями выполняет приседания. Правда, физические упражнения звезда делает очень осторожно и не напрягает ребро, которое при падении с 3-метровой высоты сломалось.

"Делаю только то, что позволяет ребро. В такой весовой категории я не была ни разу в жизни, но главное – восстановиться", — отметила артистка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, в конце декабря Jerry Heil на концерте в Тернополе упала в оркестровую яму, высота которой составляла три метра. После падения на бетон певицу срочно госпитализировали. Во время падения Heil получила сотрясение мозга и сломала ребро. Впрочем, звезда считает, что ей повезло, ведь травмы могли быть куда более серьезными.

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