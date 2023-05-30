Jerry Heil показала, как умело отжимается после концерта прямо посреди улицы

Даже во время гастролей артистка пытается держать себя в форме.

Певица Jerry Heil показала поклонникам, что при желании всегда есть время для спорта.

К примеру, исполнительница успевает посвятить время тренировок даже во время своих концертных туров. В сторис в Instagram Jerry Heil Jerry Heil показала, как умело занимается зарядкой прямо посреди улицы после концерта.

Певица продемонстрировала, как умело умеет отжиматься и делать растяжку. Для этого ей даже не понадобилось специальное оборудование или наряды – Jerry Heil сделала физические упражнения в концертном костюме.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Своим примером звезда призвала своих фанатов также заниматься спортом и находить время для себя.

"Однажды не устала после концерта. Давайте все дружно тренироваться на, во время или после! Это уже был мой семисотый раз назад не технически", — подписала кадры певица.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, недавно Jerry Heilпорадовала поклонников премьерой лирической песни в дуэте из KALUSH.

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