Jerry Heil показала редкие фото с родителями и рассказала об особом празднике

Украинская певица Jerry Heil сегодня, 21 октября, празднует день рождения.

29-летняя исполнительница получает поздравления от фанатов и звезд. В частности, к теплым словам присоединилась семья звезды. Jerry Heil показала свою маму Людмилу и папу, которые ее мило поздравили в соцсетях. Людмила Шемаева на своей странице в Instagram поздравила дочь их общим фото и словами гордости за именинницу. Кроме того, мама Jerry Heil поделилась архивным фото именинницы с папой, где она юная позирует в его объятиях.

"Яночка, доченька наша, наша птичка, наше счастье, мы поздравляем тебя с Днем рождения. Желаем тебе Божьих благословений и Божьей защиты на каждом шагу, крепкого-крепкого здоровья, женского счастья, искренней любви, постоянного вдохновения, невероятного везения и чудесного настроения. Пусть твое сердце никогда не знает обид, пусть каждый твой день будет полон радости, ярких и счастливых моментов, все твои начинания увенчаются успехами, а Господь наполнит все твои желания. Желаем оставаться всегда такой неотразимой дочерью. Мы любим тебя безгранично", - трогательно написала мама исполнительницы.

Jerry Heil с мамой / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil с папой / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Такое поздравление от родных растрогало Jerry Heil. Она сделала репост и искренне отреагировала на него: "Люблю, люблю, люблю".

Напомним, недавно свой день рождения отметила ведущая Леся Никитюк. Звезда в откровенном образе призналась, что в 37 лет постоянно ее делает счастливой.

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