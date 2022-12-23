Jerry Heil показала видео из больницы и вспомнила момент падения: "Лежала на бетоне без сознания с открытыми глазами"

Украинская певица Jerry Heil вышла на связь с поклонниками после несчастного случая, случившегося с ней 21 декабря во время концерта в Тернополе.

Артистка поделилась несколькими видео из больницы.

Интересно, что первое, о чем подумала Jerry в больнице, что она из-за падения не сможет дать концерт в Ивано-Франковске, который был у нее запланирован на следующий день. "Первые минуты в больнице… Очень хотела во Франык. У нас там солд аут был.." – прокомментировала видео исполнительница.

Кроме того, Jerry Heil поделилась, как чувствовала себя первые минуты после падения в оркестровую яму.

"В конце я просто лежала на бетоне без сознания с открытыми глазами. Никогда не теряла сознание до этого. Как же больно смеяться. Как же больно бойцам, если мне так больно?" – написала Jerry в своем Telegram-канале.

Отметим, что в результате несчастного случая при падении в оркестровую яму на концерте в Тернополе Jerry Heil получила сотрясение мозга и перелом ребра.

Ранее певица показала видео своего рокового падения в Тернополе во время выступления. В ролике видно, как Jerry, не заметив оркестровую яму, упала в нее.

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