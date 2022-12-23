Jerry Heil показала жесткое видео, как упала в оркестровую яму на концерте

Украинская певица Jerry Heil показала, как произошло то роковое падение в оркестровую яму во время концерта артистки в Тернополе 21 декабря.

В своем Instagram исполнительница запостила видео с моментом инцидента. Судя по ролику, Jerry Heil, пообщавшись со зрителями на ступеньках сцены, возвращаясь назад, не заметила оркестровую яму, в которую улетела.

"Три метра. Бетон. *эмоджи сломанного ребра*. Народ, я уже пришла в себя, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра — это чудо. Для меня это дополнительный знак, что жить надо каждую минуточку своей жизни. И под ноги смотреть. На видео видно, как уверенно я ступаю в пустоту. Помню, как мне казалось, что я вижу там пол. Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки", – поделилась воспоминаниями о неприятном инциденте Heil.

Артистка также пошутила, что надеется, эта ситуация станет толчком к написанию новых песен, а также успокоила фанатов, что за ней ухаживают замечательные врачи.

Напомним, 21 декабря во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. В результате падения певица получила сотрясение и перелом ребра. Исполнительницу сразу госпитализировали, сейчас она находится в больнице.

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