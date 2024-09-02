Jerry Heil показалась в родной школе, из которой выпустилась более 10 лет назад, и сделала сюрприз ученикам

Украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, в День знаний погрузилась в ностальгию.

Так, вместе с "Сніданком з 1+1" Яна приехала в родную гимназию в Василькове, где в свое время проходили ее школьные будни и первые выступления на школьных мероприятиях. Jerry Heil тяжело было скрыть свое волнение. По словам исполнительницы, ее охватила незаурядная ностальгия на школьной площадке, которая хранит много ее личных воспоминаний.

"У меня эта площадка ассоциируется с минутками славы. Каждый первый и последний звонок я старалась себя проявлять. Мне так трепетно здесь стоять и осознавать, что все эти детишки каждый по-своему талантливы, у каждого свое будущее… Хочу, чтобы этот учебный год прошел не в укрытиях", — подчеркнула знаменитость.

Jerry Heil в гимназии в Василькове / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

К слову, школьники на торжественной линейке были изумлены таким сюрпризом и вместе с певицей исполнили фрагмент песни "Teresa & Maria", с которой она в дуэте из alyona alyona представляли Украину на "Евровидении-2024". Также Яна не упустила возможность увидеться с любимыми учителями и директором, которые взаимно были ее безумно рады видеть.

"Более 10 лет назад я стояла на этой площадке как ученица 9 класса (выпускного для меня). Увидеть глаза лучших в мире учителей, которым я благодарна каждый день, и увидеть в них блеск слез гордости – то, чего мне так не хватало каждое первое сентября. И я снова почувствовала, будто это и мой праздник", — поделилась эмоциями Jerry Heil в фотоблоге.

Jerry Heil в гимназии в Василькове / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Напомним, недавно Jerry Heil обратила внимание на проблему похищения детей оккупантами в Россию и довела до слез новым треком.

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