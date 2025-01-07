Jerry Heil покорила Сеть акустической версией своего зимнего хита "Сніг"

Одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024", певица Jerry Heil порадовала поклонников неожиданной новинкой.

Исполнительница представила акустическую версию своего зимнего хита "Сніг". Также артистка опубликовала соответствующее видео, где она нежно поет под звуки гитары и фортепиано. Как говорит Jerry Heil, в новом звучании трек для нее приобрел особый шарм и интимность.

"Для меня это возвращение к "джере-джере-джерелу", ведь первая демка песни, которая ждала свое время в моих черновиках несколько лет, появилась именно под гитару. В этой версии гитара и фортепиано наконец-то встретились", — прокомментировала работу артистка.

Jerry Heil

Пользователи были удивлены. Они в комментариях под видео писали, что как будто бы впервые услышали трек и почувствовали, как мурашки бегают по коже.

Я словно снова впервые слышу это, снова мурашки! Такой еще вайб от видео… вечерний, теплый. Вайб сиденья вечером у костра и разговоров по душам

"Сніг" — невероятное музыкальное творение, которое третью неделю не выходит из головы!

Лучшее утро, которое только можно представить, началось с акустической версии "Снігу"!

Отметим, "Сніг" – первый трек нового полноформатного альбома Jerry Heil, релиз которого запланирован на эту зиму. Будущая пластинка, по словам певицы, будет исполнена смелых решений, неожиданных коллабораций и откровенных строк.

Читайте также: