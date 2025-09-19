Jerry Heil после неоднозначного поста в Сети признала свою ошибку: "Надо совсем не иметь мозгов"

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно столкнулась с хейтом за опрометчивую фразу в Сети, объяснила свою позицию.

Так, в Threads исполнительница вышла на связь после ряда гневных комментариев под постом, где она писала о "монетизации травм" без помощи психологов, а благодаря творчеству. Jerry Heil сразу отметила, что ее слова были восприняты слишком буквально и на самом деле она просто иронизировала. Поэтому после недоразумения звезда извинилась перед теми, кого публикация задела.

"Друзья, я думала, самоирония была очевидна. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы публично осудить столь важную профессию. Извиняюсь искренне, если кому-то сделала этим постом неприятно", — написала певица.

Пост Jerry Heil

Несмотря на извинения, в комментариях снова разгорелись дискуссии. Одни поддерживают Jerry Heil, а другие же отмечают, что публичные люди должны быть осмотрительнее.

Джерри просто неудачно сформалировала свое мнение!!! Такое бывает. Все мы люди. Это нормально.

Не каждую травму можно превратить в песню. Иногда они тихо выедают изнутри, даже когда снаружи мы улыбаемся. Терапия — это возможность прожить боль без зрителей и научиться жить дальше легче.

Самоирония и так была очевидна, люди как всегда занимаются нашей национальной забавой — "поиском предательства".

Что-то совсем неудачно шутите. Это Тһгеаԁѕ, стоит быть осторожнее с такими сложными конструкциями как ирония.

Напомним, недавно лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта захейтил известную украинскую певицу за ее позицию.