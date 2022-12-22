Jerry Heil после серьезного падения вышла на связь и рассказала о полученных травмах

Артистку после последнего концерта срочно госпитализировали в больницу.

Украинская исполнительница Jerry Heil, которая на своем последнем концерте неудачно упала в оркестровую яму, вышла на связь со поклонниками.

В частности, в своем Telegram-канале "I AM JERRY HEIL" певица рассказала, какую серьезную травму получила в результате падения. Jerry, которую сразу с концерта отвезли в больницу, сломала себе ребро.

"Почему нет эмоджи сломанного ребра", — написала артистка, намекая на сломанное ребро.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, 21 декабря Jerry Heil должна была отыграть концерт в Тернополе. Однако с исполнительницей произошла досадная ситуация: она упала в оркестровую яму. Травмы оказались серьезными, поэтому певице понадобилась помощь врачей. Прямо с концерта Jerry Heil госпитализировали в больницу. Все эти подробности сообщила команда артистки в Instagram, сама Яна не выходила на связь.

Также известно, что концерт знаменитости, который должен пройти 22 декабря в Ивано-Франковске, — отменили.

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